O Amante de Lady Chatterley é uma história real? Veja a verdade sobre o filme da Netflix

De fato, o livro é parcialmente inspirado no caso extraconjugal da esposa de Lawrence, Frieda, com o soldado de infantaria italiano Angelo Rivagli. Mas, ao mesmo tempo, o livro também é inspirado no caso extraconjugal entre Frieda e DH Lawrence e que se tornou uma relação oficial com o casamento em 1914. Frieda foi casada com um renomado filólogo e professor de literatura inglesa e se apaixonou por Lawrence, um ex-aluno do marido dela.