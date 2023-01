O que aconteceu com atriz sumida de The Big Bang Theory

Em 2019, Laura Spencer lançou seu primeiro projeto como roteirista: o curta-metragem “Likeness”, no qual ela também interpreta a personagem principal. No ano anterior, a atriz também contou com uma participação pequena na série de comédia e drama Get Shorty. Já em 2021, Spencer passou a integrar o elenco da série Reservation Dogs, no papel da Srta. Rothrock.