O que aconteceu com atriz sumida de The Big Bang Theory

Em suas 12 temporadas, The Big Bang Theory expandiu seu elenco com a participação especial de várias estrelas da TV – como, por exemplo, Laura Spencer. Na sitcom, a atriz interpretou a Dra. Emily Sweeney, uma personagem muito importante. Sendo assim, os fãs querem saber: o que aconteceu com a atriz após sua despedida da série?

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de The Big Bang Theory precisam saber sobre o que aconteceu com Laura Spencer após a sitcom; confira!

Laura Spencer continuou na ativa após The Big Bang Theory

Na trama de The Big Bang Theory, a Dra. Emily Sweeney, interpretada por Laura Spencer, foi introduzida na 7ª temporada.

Após duas temporadas como personagem recorrente, Sweeney foi promovida ao elenco principal da série no nono ano, desempenhando um papel importantíssimo no arco de Raj.

Os personagens viveram um curto romance, mas eventualmente, a relação chegou ao fim, e a partir daí, Laura Spencer deixou a série.

Desde o término de seu arco em The Big Bang Theory, Laura Spencer se mantém ocupada com papéis pequenos e participações especiais em séries de TV.

Na produção Bones, por exemplo, Spencer atuou em mais de 10 episódios, no papel de Jessica Warren.

Em uma entrevista, a atriz falou sobre as principais semelhanças entre suas personagens em The Big Bang Theory e Bones.

“Obviamente, elas são mulheres muito diferentes, mas ambas são inteligentes, divertidas e fortes, cada uma à sua maneira”, comentou Spencer.

Em 2019, Laura Spencer lançou seu primeiro projeto como roteirista: o curta-metragem “Likeness”, no qual ela também interpreta a personagem principal. No ano anterior, a atriz também contou com uma participação pequena na série de comédia e drama Get Shorty.

Já em 2021, Spencer passou a integrar o elenco da série Reservation Dogs, no papel da Srta. Rothrock.

Produzida por Taika Waititi, a produção da FX se tornou um sucesso de público e crítica, sendo indicada ao prêmio de Melhor Série de Comédia no Globo de Ouro.

Outros projetos de Laura Spencer, em sua carreira pós-The Big Bang Theory, incluem a série de terror Sleepy Hollow e o filme de desastre 13 Minutos.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no catálogo brasileiro do HBO Max.

