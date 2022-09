Atriz de Friends estará em novo projeto de Taika Waititi

Lisa Kudrow, Phoebe de Friends, foi escalada por Taika Waititi para estrelar em seu novo projeto. O diretor, famoso por seus em Thor 3 e 4, fará uma série baseada no filme cult Os Bandidos do Tempo de 1981, dirigido pelo ex-membro Monty Python, Terry Gilliam.

Kudrow vai interpretar Penelope na série da Apple TV+, que adaptará o primeiro filme da Trilogia da Imaginação de Gilliam, que também incluem Brazil – O Filme e As Aventuras do Barão de Münchausen.

O longa original conta a história das aventuras de um jovem chamado Kevin que acaba indo parar num grupo de autoproclamados “criminosos internacionais” que viajam no tempo com a ajuda de um mapa secreto. Os Bandidos do Tempo foi um sucesso na época de seu lançamento, além de ter se tornado um clássico cult com o tempo.

A personagem Penelope não existe na obra original e parece ter sido criada por Waititi, além de Kudrow a série também terá o ator mirim Kal-El Tuck como Kevin, Roger Jean Nsengiyumva como Widgit, e outros personagens originais da série serão interpretados por Charlene Yi, Tadhg Murphy, Rune Temte, Kiera Thompson e Rachel House.

Enquanto o filme original incluiu aparições especiais de diversos membros do grupo Monty Python, a série de Taika também deve ter participações curiosas enquanto os personagens viajam pelo tempo.

A série ainda não tem data de estreia.

Filme de Star Wars de Taika Waititi ganha péssima notícia

Péssimas notícias para os fãs de Star Wars e Taika Waititi.

Uma nova atualização sobre o próximo filme da franquia com o diretor de Thor: Amor e Trovão torna praticamente impossível que o filme consiga cumprir com seu objetivo de ser lançado em 2023.

Em entrevista ao portal The Wrap, perguntaram a Taika Waititi se o filme de Star Wars em que ele está trabalhando deve começar a se filmado ainda neste ano de 2022, mas o cineasta nega a possibilidade.

“Não esse ano. Estarei na Nova Zelândia de agosto até o final do ano com Our Flag Means Death e Time Bandits, e durante esse tempo ainda estarei escrevendo. Ainda estou tentando descobrir qual é a história.”

Ou seja, o roteiro do novo filme de Star Wars que promete ser diferente de tudo que a franquia já viu ainda nem está pronto, e portanto uma previsão de estreia apontando já para o próximo ano parece impossível, ainda mais levando em consideração os outros projetos do requisitado diretor.

No entanto, uma nova previsão ainda não foi divulgada.





