O você precisa saber antes de ver sequência de 365 Dias na Netflix

365 DNI termina com uma grande reviravolta. Ao retornar com Olga para a mansão do futuro marido, Laura decide ligar para Massimo. No mesmo momento, um dos colegas do gângster recebe a notícia de que Laura é o novo alvo de um mafioso rival. Ele tenta contatar o amigo, mas não consegue. Enquanto Mario tenta alertar Massimo sobre o grande perigo, o carro de Laura e Olga entra em um túnel – mas não sai do outro lado. Após ficar sabendo do ataque, Massimo desaba, acreditando ser tarde demais para salvar a amada.