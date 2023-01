Os 7 maiores mistérios que Teen Wolf: O Filme não respondeu

Após a morte de Allison, na trama de Teen Wolf, Scott demora um bom tempo para se recuperar. Eventualmente, o personagem se interessa por Malia. No entanto, o filme de Teen Wolf começa com esse relacionamento já encerrado. O longa, no entanto, não revela o que motivou o término do namoro e nem por quanto tempo o relacionamento durou. Scott passa uma boa parte do filme refletindo sobre seu romance com Allison, e Malia, flerta o tempo todo com Jordan Parrish.