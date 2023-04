Os Anéis de Poder: Elfos estão em perigo e fotos da 2ª temporada provam isso

Na última semana, o perfil “Fellowship of Fans” divulgou no Twitter fotos aéreas das gravações da 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. As fotos, tiradas de um drone, mostram um cenário élfico que, aparentemente, é Eregion – a região onde os Anéis foram forjados no final da 1ª temporada. Porém, há um problema: o set parece ter sido completamente destruído.