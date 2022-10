Os filmes de terror mais assustadores de todos os tempos

No sétimo lugar, temos Halloween – um dos filmes de terror mais famosos de todos os tempos. O longa introduziu o mundo à talentosa Jamie Lee Curtis, e colocou a carreira de John Carpenter no mapa. O filme também é citado como um exemplo pioneiro do gênero slasher (de franquias como Sexta Feira 13, A Hora do Pesadelo e Premonição).