Os melhores filmes e séries com atores de Stranger Things

David Harbour – Viúva Negra Além de interpretar o xerife Hopper em Stranger Things, David Harbour integra o elenco do MCU no papel do Guardião Vermelho. O herói soviético aparece no filme Viúva Negra, protagonizado por Scarlett Johansson. Além disso, Harbour dá um show em produções como O Segredo de Brokeback Mountain, 007: Quantum of Solace e O Protetor.