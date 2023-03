Oscar 2023: Saiba onde assistir os indicados a Melhor Filme

“A história mergulha na complexa dinâmica entre Presley e Parker ao longo de 20 anos, desde o início da carreira de Presley até ao seu estrelato sem precedentes, contrastando com as mudanças culturais e a perda da inocência da América. No centro desta jornada está uma das pessoas mais importantes da vida de Elvis, Priscilla Presley”, continua a sinopse. Elvis pode ser assistido por meio do HBO Max. Austin Butler, que vive o cantor, concorre o prêmio de melhor ator.