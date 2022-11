Para maiores: Tudo sobre Sexo, Sangue & Realeza, a nova série quente da Netflix

Sexo, Sangue & Realeza conta com a participação dos estudiosos Professora Tracy Brorman; Dra. Lauren Mackay; Professora Suzannah Lipscomb; Dr. Owen Emmerson; Dra. Muriel C. McClendon e Professor Nandini Das. Essa abordagem é perfeita para quem deseja saber mais sobre a história do Reino Unido de maneira divertida e excitante.