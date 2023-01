Personagens da Marvel que os fãs querem longe do MCU

No universo da Marvel nas HQs, Mephisto é um dos demônios mais poderosos, protagonizando algumas das tramas mais icônicas do quadrante “mágico” dos quadrinhos. Muita gente acreditou que a entidade seria introduzida no MCU em WandaVision, o que acabou não acontecendo. De acordo com os fãs da Marvel no Reddit, Mephisto não deve aparecer nas próximas fases do MCU.