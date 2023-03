Por que Capitão América 4 é basicamente O Incrível Hulk 2

Lançado em 2008 – quando o MCU ainda estava em construção – O Incrível Hulk é um filme ‘esquecido’ da Marvel. Devido à continuidade atual da franquia, vários elementos do longa nunca foram utilizados no MCU. Apesar do retorno de Thunderbolt Ross em Capitão América: Guerra Civil, e do Abominação no filme Shang-Chi e na série Mulher-Hulk, a trama do filme é largamente ignorada pelos outros projetos da Marvel.