Por que Invasão Secreta será a série mais importante do MCU em 2023

Todos os projetos do MCU que estreiam em 2023, seja no Disney+ ou nos cinemas, são sequências, spin-offs e segundas temporadas. Por isso, Invasão Secreta é, de longe, a produção mais original da franquia. As séries Ironheart e Echo são spin-offs de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e Gavião Arqueiro, respectivamente. Invasão Secreta, por sua vez, reúne referências a diversos projetos da Marvel, desde Capitã Marvel até a série Jessica Jones.