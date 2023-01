Procura-se Gonker é uma história real? A verdade por trás do filme da Netflix

Sim. O filme da Netflix, Procura-se Gonker, é baseado no livro de não-ficção, Dog Gone: A Lost Pet’s Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home, de Pauls Toutonghi. O livro, por sua vez, é baseado em uma história real de uma família que perdeu seu cachorro, Gonker, em 1998, e lançou uma intensa busca para encontrá-lo. Enquanto o enredo básico do filme espelha a história real, algumas mudanças foram feitas para o filme.