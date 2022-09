Quem é quem no elenco de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Celebrimbor – Charles Edwards O ator de The Crown e Downton Abbey, Charles Edwards, interpreta outro personagem lendário de Tolkien. Descendente do lendário artesão da Primeira Era, Fëanor, que forjou as três Silmarils, Celebrimbor é um artesão brilhante que faz amizade com os anãos nas proximidades de Khazad-dûm. Eventualmente, no entanto, ele é manipulado para criar vários anéis de poder.