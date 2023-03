Quem é quem no elenco de Pânico 6

A atriz mexicana Melissa Barrera lidera o elenco de Pânico 6 como Sam Carpenter, a filha perdida de Billy Loomis (o Ghostface original) e sobrevivente do Massacre de 2022 em Woodsboro. Além de atuar em Pânico, Barrera está em séries como Respire e Club de Cuervos, além do musical In The Heights.