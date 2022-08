Sandman: 7 mistérios da 1ª temporada que só as HQs respondem

O que acontecerá com o bebê de Lyta? As HQs de Neil Gaiman revelam o que acontecerá com o bebê. Batizado de Daniel Hall, ele tem um papel muito importante nos quadrinhos. Após ser sequestrado e transportado para o Sonhar, ele cresce e se torna uma nova versão do Sonho – que assume o controle do Reino após um evento chocante.