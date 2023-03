Sex/Life e as melhores séries eróticas da Netflix

Amizade Dolorida é a série perfeita para quem gostou da trama erótica de Sex/Life, mas deseja assistir a uma história mais leve e divertida. Com 2 temporadas na Netflix, a série é ambientada no mundo do sadomasoquismo, e tem Zoe Levin (Palo Alto) e Brendan Scannell (Heathers) nos papéis principais.