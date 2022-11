Só fãs de verdade de Tim Burton reparam detalhe sobre Christina Ricci em Wandinha

Também produzido por Tim Burton, A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça chegou aos cinemas em 1993. No longa, Christina Ricci interpreta a donzela Katrina van Tassel (na foto acima). A diferença é que, no filme de Tim Burton, Katrina acaba entrando no caminho do Cavaleiro Sem Cabeça. Na trama, a verdadeira assassina é Mary van Tassel, a mãe de Katrina, interpretada por Miranda Richardson.