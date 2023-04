Sweet Tooth: Finalmente explica conexão dos híbridos e do vírus

Em “O Ovo ou a Galinha?” e “Vou Te Encontrar”, o terceiro e o sétimo episódios da 2ª temporada de Sweet Tooth, a série finalmente revela a origem do vírus. Para isso, ela aposta em um flashback da história de Birdie. Na trama, os espectadores veem como era a vida de Gus antes do protagonista fugir com Richard para o Parque Yellowstone. O flashback mostra também os motivos egoístas que levaram à criação do vírus.