Teen Wolf: O Filme: Por que Dylan O’Brien não está no filme

Antes da estreia do longa, em um papo com a revista Variety, o ator revelou que Teen Wolf: O Filme foi produzido “com pressa” e que por isso, não encontrou espaço na agenda para atuar no longa. “Eu até tentei fazer tudo se encaixar, mas as coisas aconteceram muito rápido. Nós realmente não sabíamos o que estava acontecendo e eles meio que nos surpreenderam, o que é bom, porque todos nós amamos a série”, afirmou o ator.