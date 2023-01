Teen Wolf: O Filme: Por que Dylan O’Brien não está no filme

Teen Wolf: O Filme, já disponível no catálogo do Paramount+, traz de volta grande parte do elenco de Teen Wolf. Uma ausência, no entanto, chama a atenção. Afinal de contas: por que Dylan O’Brien, o intérprete de Stiles, não está no longa?

“Com o surgimento de um mal terrível, os lobos uivam mais uma vez. Apenas um lobisomem como Scott McCall pode reunir novos aliados e antigos amigos para lutar contra o que pode ser seu inimigo mais poderoso e mortal”, afirma a sinopse oficial do novo longa.

Teen Wolf: O Filme traz de volta alguns dos integrantes mais queridos do elenco original de Teen Wolf, como Tyler Posey, Crystal Reed, Tyler Hoechlin, Holland Roden, Colton Haynes, Shelley Hennig e Dylan Sprayberry.

Revelamos abaixo como a trama de Teen Wolf: O Filme explica a ausência de Stiles! Veja também por que Dylan O’Brien não está no elenco do longa.

Como Teen Wolf: O Filme explica a ausência de Stiles?

Stiles Stilinski, o personagem de Dylan O’Brien em Teen Wolf, pode até não aparecer no filme – mas é citado em diversas ocasiões.

A primeira menção ao personagem também explica sua ausência. À medida que Mason, Noah e Derek investigam uma cena de crime, um deles diz que “é melhor chamar o FBI”.

Nesse momento, o filme revela que Stiles, na verdade, está trabalhando para o FBI! O filme não explica por que o personagem não volta para Beacon Hills para ajudar Scott e os amigos a lidar com o Nogitsune – um vilão que possui uma conexão bastante pessoal com o personagem.

O filme também mostra que Stiles e Lydia terminaram o namoro. A personagem decide encerrar a relação para proteger o amado, após sofrer com uma recorrente premonição sobre sua morte.

O amado Jeep de Stiles também aparece em Teen Wolf: O Filme, mas dessa vez, é dirigido por Eli, o filho de Derek.

Por que Dylan O’Brien não está em Teen Wolf: O Filme?

Como você já pode perceber, a ausência de Stiles em Teen Wolf: O Filme é explicada pela própria trama do longa.

Uma questão bem mais complexa envolve os motivos que levaram Dylan O’Brien a não atuar na produção do Paramount+.

Antes da estreia do longa, em um papo com a revista Variety, o ator revelou que Teen Wolf: O Filme foi produzido “com pressa” e que por isso, não encontrou espaço na agenda para atuar no longa.

“Eu até tentei fazer tudo se encaixar, mas as coisas aconteceram muito rápido. Nós realmente não sabíamos o que estava acontecendo e eles meio que nos surpreenderam, o que é bom, porque todos nós amamos a série”, afirmou o ator.

O’Brien disse também que, devido ao final satisfatório da história de Stiles em Teen Wolf, decidiu não participar de Teen Wolf: O Filme.

“No final das contas, conclui que tudo acabou bem, e que eu queria deixar as coisas como estão. Mas desejo a todos boa sorte, assistirei ao filme no dia da estreia!”, comentou O’Brien.

Você já pode assistir Teen Wolf: O Filme no Paramount+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.