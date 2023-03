The Last of Us 2 vai te traumatizar: Tudo o que acontece na continuação

The Last of Us 2 lida não apenas com o luto e superação, mas com o ciclo da violência que precisa ser quebrado. Isso se faz presente logo nas primeiras horas do jogo. A trama efetivamente começa com Abby. Ela é filha do médico que iria operar Ellie e tentar desenvolver a vacina no primeiro The Last of Us. Ela vai atrás de Joel em busca de vingança, por ele ter matado seu pai.