The Last of Us: 7 referências aos games que você perdeu no 1º episódio

Falando em Marlene, a enigmática líder dos Vagalumes, muitos fãs do game The Last of Us reconheceram a voz da personagem do HBO Max. Afinal de contas, Marlene é dublada por Merle Dandridge nos jogos – a mesma atriz que dá voz à personagem na série. A série The Last of Us, nesse sentido, representa a 3ª performance de Merle Dandridge como Marlene, já que a atriz também dubla a personagem nos games The Last of Us I e The Last of Us II.