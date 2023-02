The Last of Us: Por que 3º episódio está sendo bombardeado com notas ruins

É importante lembrar que esses homofóbicos representam uma parte pequena (mas escandalosa) dos fãs de The Last of Us. Afinal, o máximo que eles conseguiram foi reduzir 2 pontos na nota final do episódio. As “justificativas” para a nota baixa do episódio são as mais clichês possíveis. Os homofóbicos acusam The Last of Us de “lacração”, dizendo que a série “promove a ideologia gay”.