Marlene é a líder dos Vagalumes na zona de quarentena de Boston. No início da linha do tempo de 2023 do episódio 1 de The Last of Us, Marlene está encarregada de cuidar de Ellie. Mais tarde no episódio, Marlene é ferida em um tiroteio antes de encontrar Tess e Joel. Ela entrega Ellie aos contrabandistas e diz a eles para levá-la a uma equipe de Vagalumes.