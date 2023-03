The Mandalorian: Tudo que você precisa saber antes de ver a 3ª temporada

A trama da 3ª temporada de The Mandalorian, além de continuar os eventos do segundo ano, fará referência a momentos importantes da série O Livro de Boba Fett. A 2ª temporada de The Mandalorian terminou com Grogu embarcando para começar seu treinamento Jedi com Luke Skywalker. Já no terceiro ano, Din Djarin e Grogu se reencontram. Sendo assim, o que acontece nesse ínterim?