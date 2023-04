The Walking Dead: Série de Maggie e Negan promete fazer os fãs vomitarem

Os fãs de The Walking Dead sabem muito bem que, no decorrer das temporadas, a série trocou o clássico estilo de terror por elementos de ação e aventura. Porém, tudo deve mudar com Dead City – o spin-off de Maggie e Negan que promete trazer o terror de volta à franquia. Segundo informações prévias, os zumbis da produção vão “fazer os fãs vomitarem”.