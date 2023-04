The Walking Dead: Série de Maggie e Negan promete fazer os fãs vomitarem

Os fãs de The Walking Dead sabem muito bem que, no decorrer das temporadas, a série trocou o clássico estilo de terror por elementos de ação e aventura. Porém, tudo deve mudar com Dead City – o spin-off de Maggie e Negan que promete trazer o terror de volta à franquia. Segundo informações prévias, os zumbis da produção vão “fazer os fãs vomitarem”.

O episódio final de The Walking Dead, batizado de Rest in Peace (Descanse em Paz), é importante lembrar, foi ao ar no dia 20 de novembro de 2022, pela AMC.

A série pode até ter chegado ao fim, mas o universo de The Walking Dead continua vivo com os vindouros spin-offs de Negan, Maggie, Rick, Michonne e Daryl.

Mostramos abaixo por que Dead City, a série de Maggie e Negan, vai deixar os fãs de The Walking Dead enojados; confira!

Dead City: Série de Maggie e Negan será realmente assustadora

O spin-off de Maggie e Negan, batizado de Dead City, é um dos lançamentos mais aguardados da franquia The Walking Dead.

Ambientada em Nova York, a série derivada também deve retomar o clima de terror da franquia – pelo menos, é isso que diz Lauren Cohan, a intérprete de Maggie.

“É muito assustador! Ela meio que retoma o clima de terror neste mundo, e por isso, estou muito animada para o lançamento”, disse a atriz em uma entrevista ao site Decider.

A promessa é ecoada por Scott M. Gimple, o chefão da franquia The Walking Dead. Segundo ele, os zumbis de Dead City são “bem mais assustadores” que os da série original.

“Temos alguns zumbis incríveis nessa 1ª temporada!”, comentou o produtor em um papo com o site Collider.

De acordo com Gimple, há um zumbi em especial que, aparentemente, dará ânsia de vômito até mesmo nos fãs mais durões de The Walking Dead.

“Tem um (zumbi) que vai deixar os fãs maravilhados, mas eles também podem vomitar ao vê-lo! É um dos zumbis mais incríveis, nojentos e assustadores que já mostramos na história da série. É um horror de explodir a cabeça!”, promete o produtor.

Gimple não revelou o que torna esse zumbi tão assustador – afinal de contas, este seria um grande spoiler da 1ª temporada de Dead City.

O que se sabe é que o spin-off de Maggie e Negan tem que investir em uma criatura realmente terrível para fazer jus às promessas do executivo. Afinal de contas, em suas 11 temporadas (e nos seus vários derivados), The Walking Dead já mostrou zumbis dos mais diversos tipos, tamanhos e níveis de ameaça.

No Brasil, os episódios de The Walking Dead estão disponíveis na Star+. A série Dead City estreia em 18 de junho.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.