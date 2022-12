The Witcher: A Origem tem surpreendente cena pós-créditos; veja o que acontece

No entanto, a personagem de Freya Allen está sendo observada por Avallac’h, que é interpretado por Samuel Blenkin na série. Avallac’h viajou no tempo e no espaço para chegar ao local, e observa Ciri da mesma porta que Geralt. Ele veste o mesmo traje de uma cena anterior, e tudo isso induz que Blenkin seja Avallac’h em The Witcher.