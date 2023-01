Todas as séries que a Netflix já cancelou em 2023

Protagonizada por Sandra Oh, de séries como Grey’s Antomy e Killing Eve, a comédia dramática The Chair chegou ao catálogo da Netflix em 2021. A plataforma, no entanto, só confirmou o cancelamento da série neste ano. Na época, muitos fãs já haviam desistido de uma possível renovação da produção. Ao que tudo indica, The Chair falhou em atrair a atenção dos assinantes da Netflix, com baixa audiência e pouco engajamento nas redes sociais.