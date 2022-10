Todos os spin-offs de Game of Thrones após A Casa do Dragão

Interpretado por Steve Toussaint, o líder da Casa Velaryon é o maior explorador marítimo da história de Westeros – por isso, recebe a alcunha de “Serpente do Mar”. Esse também é o título de um novo spin-off de Game of Thrones. “Sea Snake” acompanhará as aventuras da juventude de Corlys e as expedições do navegador por todas as fronteiras do Mundo Conhecido.