Veja os maiores esnobados do Oscar de 2023

Os “swifties” acreditaram que Taylor Swift seria indicada a duas categorias do Oscar: Melhor Curta Metragem em Live Action (com All Too Well) e Melhor Canção Original (com Carolina, do filme Um Lugar Bem Longe Daqui). No entanto, a popstar não conseguiu as indicações desejadas. A canção “Carolina”, por outro lado, foi indicada ao Globo de Ouro e ao Critic’s Choice Awards.