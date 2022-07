Veja por onde anda o elenco da Saga Crepúsculo

Peter Facinelli – Carlisle Cullen Na Saga Crepúsculo, Peter Facinelli interpretou o vampiro Carlisle Cullen, o líder do clã Cullen. Na época, o ator já era conhecido por sua performance como Mike Dexter no filme Mal Posso Esperar, lançado em 1998. Após Amanhecer: Parte 2, o ator continuou na ativa no cinema e na TV. Entre os projetos mais recentes de Peter Facinelli, destacam-se Na Rota do Tráfico, A Hora da Sua Morte e The F**k-It List.