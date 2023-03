Você notou? Atores de A Lição também estão em Uma Advogada Extraordinária

O ator Heo Dong-won deixou muitos fãs de A Lição frustrados com sua performance como o Sr. Chu na 1ª temporada da série sul-coreana de suspense e drama. Bastante conhecido na Coreia do Sul, o ator também faz uma participação especial na 1ª temporada de Uma Advogada Extraordinária, especificamente no episódio que trata do caso da loteria.