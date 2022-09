Com fantasia de Naruto, homem é assassinado no Brasil

Entre os brasileiros, Naruto é um dos animes mais populares de todos os tempos. Por isso, referências ao Universo Ninja são bastante comuns na vida cotidiana. Recentemente, um homem vestido de Naruto foi assassinado em um “trenzinho da alegria”. O crime chocou os moradores de uma cidade mineira.

A trama de Naruto é baseada no mangá homônimo, criado e ilustrado por Masashi Kishimoto. A primeira fase do anime foi exibida entre 2002 e 2007, e a segunda – batizada de Shippuden – terminou em 2017.

Continua depois da publicidade

Vale lembrar que o Universo Ninja continua vivo no spin-off Boruto, que acompanha as aventuras do filho de Naruto.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o caso de assassinato que envolveu uma fantasia da Naruto no Brasil; confira.

Fantasiado de Naruto, brasileiro é morto a tiros

Na noite do último sábado (24 de setembro), um homem de 46 anos foi assassinado com tiros na cabeça em um “trenzinho da alegria” na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais.

Os “trenzinhos da alegria”, para quem não conhece, são veículos decorados que levam pessoas em passeios pela cidade.

Primordialmente, as pessoas que trabalham nesses trenzinhos usam fantasias de personagens do cinema e da TV.

No momento do assassinato, o homem (que não teve o nome divulgado) estava vestido como Naruto.

Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas afirmaram que uma troca de tiros teria acontecido entre pessoas que estavam no trenzinho e ocupantes de um carro que estava em movimento.

Em meio ao confronto, o “Naruto do trenzinho” acabou levando um tiro na cabeça. Ao que tudo indica, ele não estava envolvido na briga.

Após a troca de tiros, quatro adultos foram detidos e dois adolescentes foram apreendidos para averiguação.

Segundo a PM, a motivação do crime é, possivelmente, uma briga de gangues. O animador, como citamos anteriormente, não tinha envolvimento com a situação.

Depois de ser atingida pela bala perdida, a vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Infelizmente, o animador morreu a caminho do Hospital Municipal de Governador Valadares.

Os trenzinhos da alegria brasileiros, na maioria das vezes, costumam apostar em personagens como Fofão, Chaves e Peppa para chamar a atenção da criançada.

A utilização de personagens de animes – como Naruto e Goku – também é bastante comum. No Brasil, vale lembrar, a Naruto foi exibido pelo SBT.

Se você deseja assistir Naruto no Brasil, algumas temporadas do anime estão disponíveis na Netflix. A animação japonesa também está na plataforma Crunchyroll.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.