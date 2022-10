Novo encerramento de Spy x Family é muito melhor que a abertura; veja

O anime de sucesso, Spy x Family, conquistou o público com o passar do tempo, e provou que pode sempre se manter em alta, com novos episódios instigantes. E ainda, a produção conseguiu fazer com que o novo encerramento fosse melhor que a abertura.

Vindo do mangá de mesmo nome, que estabelece bem os personagens Loid, Yor e Anya para seus leitores, o anime faz o mesmo para os espectadores. Além disso, Spy x Family vai ganhar um musical e se expandir ainda mais.

Continua depois da publicidade

“O Mestre espião Twilight é inigualável quando o assunto é ir disfarçado em missões perigosas pelo bem do mundo. Mas ele pode finalmente ter chegar ao seu limite quando recebe a tarefa de se casar e ter uma filha”, diz a sinopse.

“Não acostumado a depender de outras pessoas, Twilight arruma uma mulher e uma criança para sua missão de se infiltrar em uma escola particular de elite. Mas o que ele não sabe é que a mulher que ele escolheu é uma assassina e a criança que ele adotou é uma telepata”, finaliza a sinopse.

O elenco do anime baseado no mangá de Tatsuya Endo conta com Takuya Eguch, Atsumi Tanezaki, Saori Hayami, entre outros nomes.

Anime conseguiu fazer uma cena tão memorável quanto a abertura

Após ganhar uma linda nova abertura que mostra a família Forger se divertindo, o encerramento mostra os Forgers estando muito bem juntos.

Anya está chorando depois de fazer uma bagunça na cozinha e também tentar comer um bolo antes do jantar. E claro, ela é repreendida por isso.

Enquanto isso, Loid e Yor também possuem momentos para brilhar, com Yor usando suas habilidades mortais de assassina para cortar um pedaço de carne e Loid mostrando suas habilidades de culinárias gourmet.

Mas enquanto cada um conta seus próprios momentos individuais, é apenas nítido ver da família Forger trabalhando juntos em algumas atividades.

A sequência final do anime mostra que a principal força de Spy x Family é sua dinâmica familiar entre Anya, Loid e Yor.

Os momentos finais mostram Loid, Yor e Anya se retirando para seus quartos separados e para suas ocupações secretas.

Mesmo que os três escondam segredos um do outro, isso não diminuiu a união e o amor que cada um sente um pelo outro.

Spy x Family está disponível no Brasil pela Crunchyroll.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.