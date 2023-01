Record of Ragnarok: Tudo o que sabemos sobre a 3ª temporada

Visto como um dos animes mais populares da Netflix, Record of Ragnarok lançou, recentemente, sua 2ª temporada. Por isso, os fãs que já conferiram os novos episódios querem saber: a produção animada terá um terceiro ano na plataforma? Ou o desfecho da 2ª temporada já encerra a história?

“Mesmo com uma só vitória, a humanidade continua lutando pela sobrevivência. Nesta rodada, um humano cruel enfrenta uma divindade poderosa”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Record of Ragnarok.

O elenco de vozes da série conta com dubladores como Miyuki Sawashiro, Tomoyo Kurosawa e Tomokazu Seki.

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a potencial 3ª temporada de Record of Ragnarok na Netflix; confira!

Record of Ragnarok terá 3ª temporada na Netflix?

Até o momento, nem a Netflix e nem os representantes do Graphinica (o estúdio japonês que produz a animação) se manifestaram sobre uma potencial 3ª temporada de Record of Ragnarok.

Por outro lado, os fãs não precisam se preocupar: a Netflix ainda tem um bom tempo para definir o destino de Record of Ragnarok, já que a 2ª temporada acaba de estrear na plataforma.

Além disso, a 2ª temporada de Record of Ragnarok não foi exibida, de maneira integral, na Netflix.

O segundo ano da série consiste em 15 episódios, e somente os 10 primeiros foram disponibilizados na plataforma.

Portanto, os 5 últimos capítulos da 2ª temporada de Record of Ragnarok podem estrear na Netflix ainda em 2023, provavelmente em junho.

Quais são as chances de Record of Ragnarok ser renovada?

Pelo menos até o momento, é muito difícil prever se Record of Ragnarok será renovada ou cancelada pela Netflix.

Em primeiro lugar, como os episódios finais da 2ª temporada ainda não estrearam, não sabemos se o segundo ano abordará todas as tramas do mangá de Shinya Umemura e Takumi Fukui.

Como o mangá ainda é publicado no Japão, tudo indica que a Netflix ainda tem material de sobra para adaptar em uma potencial 3ª temporada de Record of Ragnarok.

No final das contas, o que deve decidir se Record of Ragnarok será (ou não) renovado para uma 3ª temporada é a audiência do anime.

Atualmente, o terceiro ano de Record of Ragnarok já aparece no Top 10 de, no mínimo, 5 países. No ranking brasileiro, por exemplo, o anime é a 5ª série mais assistida, à frente de produções como Alquimia das Almas e Ginny & Georgia.

Normalmente, a Netflix demora de 2 semanas a 3 meses para divulgar o destino de suas produções originais. Em alguns casos, a resposta pode demorar mais tempo.

Enquanto a Netflix não renova Record of Ragnarok para a 3ª temporada, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.