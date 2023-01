Sasuke de Naruto é inspirado em mangá dos anos 1960

Sasuke Uchiha é, sem sombra de dúvida, um dos personagens mais memoráveis de Naruto – e consequentemente, da continuação Boruto. Muitos fãs não sabem, mas para desenvolver o visual e a personalidade do ninja, o criador Masashi Kishimoto se inspirou em um icônico e elogiado mangá dos anos 60.

Naruto, vale lembrar, é um dos animes mais populares de todos os tempos. Com as 9 temporadas do anime original, e mais 21 temporada de Shippuden, a animação japonesa exibiu 720 episódios.

Atualmente, o universo de Naruto continua vivo com o spin-off/continuação Boruto, que é exibido pela TV Tokyo.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Naruto precisam saber sobre as inspirações originais de Sasuke; confira! (via Looper)

Em Naruto, Sasuke é inspirado em personagem dos anos 60

Não é surpresa o fato de Masashi Kishimoto ter se inspirado em diversas obras para desenvolver a trama de Naruto e caracterizar os personagens do mangá, que eventualmente, seria adaptado no popular anime.

As inspirações de Kishimoto envolvem, por exemplo, o folclore tradicional do Japão, sua vida pessoal e experiências da infância – além de obras como Dragon Ball (de Akira Toriyama) e Akira (de Katsuhiro Otomo).

O bijuu de 4 caudas (chamado de Son Goku) e seu jinchuuriki Roshi, por exemplo, são referências diretas a Dragon Ball.

Já na caracterização de Sasuke Uchiha, Kishimoto utilizou como base um personagem chamado “Sasuke Sarutobi”, um ninja que aparece em diversas obras japonesas desde o século XIX.

Por outro lado, muitos fãs acreditam que a maior inspiração para Sasuke em Naruto foi a série de mangás “Sasuke”, publicada pela Sanpei Shirato nos anos 60.

O mangá em questão acompanha a história de um jovem ninja chamado Sasuke, que embarca em uma violenta jornada para encontrar os assassinos que mataram sua mãe.

“Sarutobi”, como os fãs de Naruto já sabem, também é utilizado por Kishimoto na trama de Naruto como o sobrenome de Hiruzen Sarutobi, o Terceiro Hokage.

Em japonês, a primeira parte do termo “Sarutobi” (saru) significa “macaco” – que é o animal invocado pelo terceiro comandante de Konoha.

Alguns fãs de naruto também acreditam que Sasuke é inspirado em um ninja da vida real chamado Kozuki Sasuke – embora Kishimoto nunca tenha citado esse personagem como inspiração.

Seja como for, a maioria dos fãs de Naruto, principalmente os ocidentais, desconhecem as principais inspirações para a caracterização de Sasuke.

Atualmente, você pode conferir algumas temporadas de Naruto no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli