Astro de Combinação Perfeita namora atriz de série erótica da Netflix

Um dos maiores trunfos da comédia romântica Combinação Perfeita é Adam Demos, o intérprete do protagonista Max. No filme, o bonitão vive um homem charmoso e sedutor, que desenvolve uma grande conexão com Lola Alvarez, a personagem de Victoria Justice. Mas você sabia que o ator namora a estrela de uma das séries eróticas mais populares da Netflix?

“Para conquistar uma cliente, a ambiciosa Lola viaja de Los Angeles até uma fazenda na Austrália, onde se interessa por um homem rústico e intrigante”, afirma a sinopse oficial de Combinação Perfeita.

Continua depois da publicidade

Desde sua estreia na Netflix, Combinação Perfeita se tornou um inesperado sucesso na plataforma. A comédia romântica garantiu posições de destaque no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil.

Por isso, muitos fãs buscam informações sobre a vida pessoal do elenco. Confira abaixo quem é a namorada de Adam Demos e como o casal se conheceu.

Adam Demos, de Combinação Perfeita, namora estrela de Sex/Life

O ator australiano Adam Demos conta com vários projetos na Netflix. Entre eles, destacam-se as comédias românticas Combinação Perfeita e Amor em Obras.

Demos também está em outro sucesso da plataforma: a série erótica Sex/Life. Lançada em 2021, a produção se tornou um verdadeiro fenômeno na Netflix.

“Uma mulher casada e mãe de dois filhos não consegue parar de pensar no passado tórrido com o ex”, afirma a sinopse da série erótica.

Em Sex/Life, Adam Demos interpreta o sedutor Brad, o ex-namorado da protagonista Billie – que por sua vez, é interpretada por Sarah Shahi (na foto acima).

Foi durante as gravações de Sex/Life que Adam Demos conheceu Sarah Shahi. Em um caso de “a vida imita a arte”, os atores começaram a namorar pouco depois do lançamento da 1ª temporada.

Após muita especulação da imprensa, Adam Demos e Sarah Shahi finalmente assumiram o relacionamento.

Em janeiro de 2022, Adam Demos postou uma foto com a namorada, parabenizando Sarah Shahi por seu aniversário.

“Feliz aniversário para o meu coração! Meu lar, Sarah Shahi”, escreveu o ator na legenda da postagem.

Poucos dias depois, a atriz de Sex/Life também emocionou fãs ao compartilhar um registro com o namorado.

“Graças a Deus, foi abençoada com mais um ano. Rodeada pelo amor dos meus filhos e pela paixão da minha vida (Adam Demos), meu coração se encheu de alegria”, comentou a atriz em sua postagem de aniversário.

Recentemente, um famoso Instagram de fofocas noticiou que Adam Demos e Sarah Shahi já estariam de casamento marcado.

Entretanto, a informação (pelo menos até o momento) não passa de um boato. Nenhum dos atores de Sex/Life confirmou o noivado.

Atualmente, Adam Demos e Sarah Shahi aguardam o lançamento da 2ª temporada de Sex/Life na Netflix. As gravações dos novos episódios terminaram no início de maio.

A 2ª temporada de Sex/Life ainda não tem data de estreia na Netflix. Enquanto isso, fãs de Adam Demos podem conferir os filmes Combinação Perfeita e Amor em Obras na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.