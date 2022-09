Atriz de Big Bang Theory teve encontro hilário com astro de Hollywood

Mais conhecida por interpretar a divertida Amy em The Big Bang Theory, Mayim Bialik conta com uma prolífica carreira em Hollywood. Desde o final da série, a atriz se destaca por projetos na frente e por trás das câmeras. Em uma entrevista recente, a eterna Amy relembrou um encontro hilário com um grande astro do cinema.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Kaley Cuoco (Penny), Johnny Galecki (Leonard), Kunal Nayyar (Raj), Simon Helberg (Howard), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Confira abaixo tudo que Mayim Bialik, a Amy de The Big Bang Theory, falou sobre seu encontro inusitado com um astro de Hollywood.

Mayim Bialik teve interação divertida com Matthew McConaughey

Em uma entrevista ao programa da cantora Kelly Clarkson, Mayim Bialik relembrou uma interação memorável com Matthew McConaughey.

O ator, para quem não se lembra, está em projetos de sucesso como True Detective, O Lobo de Wall Street e Interestelar.

McConaughey foi entrevistado pela Amy de The Big Bang Theory no podcast Bialik Breakdown – que já teve convidados como Dustin Hoffman, Kal Penn, Justin Long, Sarah Silverman e Chelsea Handler.

“A primeira coisa que eu perguntei a ele foi o seguinte: ‘Você tem alguma ideia de quem sou eu?’ E ele me respondeu na hora: ‘Não””, explicou a atriz.

Sendo assim, como Mayim Bialik conseguiu convencê-lo a participar do podcast? Segundo a atriz, tudo aconteceu por intermédio de seu publicista, que assim como McConaughey, nasceu no Texas.

O episódio do podcast foi lançado em agosto de 2021. Na época, Matthew McConaughey estava promovendo seu livro “Green Lights”.

Saiba mais sobre a carreira de Mayim Bialik

Nem só de The Big Bang Theory vive a carreira de Mayim Bialik. Hoje em dia, a atriz é mais conhecida pelo papel de Amy, mas também conta com outros projetos de sucesso em sua filmografia.

Bialik começou sua carreira nos anos 90, como protagonista da série de comédia Blossom, exibida pela NBC.

Após o desfecho de The Big Bang Theory, Mayim Bialik reprisou sua performance como Amy em dois episódios do spin-off Young Sheldon.

Outros projetos da atriz incluem a série Call me Kat e o programa Jeopardy!. Em maio de 2022, Bialik foi escolhida como a nova apresentadora da competição Celebrity Jeopardy.

Todas as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

