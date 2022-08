Bad boy: Astro de Para Todos os Garotos mostra cabeça raspada e tattoo

Uma das franquias mais populares da Netflix, Para Todos os Garotos conquistou fãs no mundo inteiro graças ao inegável carisma do elenco. Protagonizada por Lana Condor e Noah Centineo, a saga de Lara Jean conta com três filmes. Recentemente, o galã impressionou os fãs com seu novo visual, marcado pela cabeça raspada e uma nova tattoo.

Após garantir enorme sucesso na Netflix, Para Todos os Garotos que Já Amei ganhará uma série derivada. Batizada de XO, Kitty, a vindoura produção foca na história de Kitty, a irmã mais nova da protagonista Lara Jean.

Depois do lançamento do último filme da saga – que chegou à Netflix em 2021 – Lana Condor e Noah Centineo foram confirmados em importantes projetos em Hollywood.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o novo visual de Noah Centineo e à maneira como ele se relaciona aos próximos filmes do ator; confira.

Noah Centineo raspa a cabeça e faz tatuagem após Para Todos os Garotos

Noah Centineo ficou famoso no mundo inteiro por sua performance como o galã Peter Kavinsky na franquia Para Todos os Garotos.

Dado o enorme carisma do ator, não é difícil imaginar os motivos que levaram Lara Jean a se apaixonar por Peter.

Após a conclusão da franquia, Centineo foi confirmado no filme Adão Negro, um dos projetos mais aguardados da DC.

Protagonizado por Dwayne Johnson, o The Rock, o longa conta também com Aldis Hodge (Uma Noite em Miami), Sarah Shahi (Sex/Life) e Pierce Brosnan (007) no elenco.

No longa, Noah Centineo interpreta Albert ‘Al’ Rothstein, um herói das HQs conhecido como Esmaga Átomo.

Para “entrar na pele” do Esmaga Átomo, Noah Centineo raspou a cabeça e fez uma nova tatuagem. O ator compartilhou o novo visual em dos Stories de seu Instagram.

Nos registros, o ator aparece completamente careca, com uma tatuagem de urso na lateral da cabeça – confira abaixo!

Em uma entrevista recente, Centineo descreveu como “sensacional” o processo de interpretar um herói da DC.

“Nas HQs, e nos filmes também, vocês veem, na maioria das vezes, personagens já consolidados, super-heróis em suas versões adultas. Mas entrar na pele desse jovem meta-humano, e descobrir o que significa ser um super-herói, é algo muito especial”, comentou o ator.

Adão Negro, com Noah Centineo e Dwayne Johnson, chega aos cinemas em 21 de outubro de 2022.

Enquanto isso, você pode conferir todos os filmes de Para Todos os Garotos – com Noah Centineo e Lana Condor – no catálogo da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.