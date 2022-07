Cantora perde 200 mil seguidores após detonar astro de Stranger Things

Nas últimas semanas, Noah Schnapp – um dos astros de Stranger Things – se envolveu em uma grande polêmica nas redes sociais. O intérprete de Will Byers foi detonado por uma famosa cantora após fazer uma revelação desconfortável. Porém, o tiro acabou saindo pela culatra! Após seus comentários, a popstar em questão perdeu mais de 200 mil seguidores.

Recentemente, Stranger Things lançou a reta final de sua 4ª temporada. Com os novos episódios, a série abre espaço para seu desfecho. Afinal, a trama de Eleven e seus amigos terminará em seu quinto ano.

Continua depois da publicidade

A 5ª temporada de Stranger Things, dessa forma, já está confirmada pela Netflix. Will Byers, o personagem de Noah Schnapp, deve desempenhar um papel crucial no desfecho, dada sua conexão com o Mundo Invertido.

Enquanto a 5ª temporada de Stranger Things não estreia, confira abaixo tudo sobre os reflexos da polêmica de Noah Schnapp nas redes sociais.

Doja Cat perdeu seguidores após criticar ator de Stranger Things

A cantora Doja Cat, de 26 anos, detonou Noah Schnapp, de 17 anos, após o astro de Stranger Things divulgar mensagens pessoais nas redes sociais.

Há alguns dias, Noah usou o TikTok para compartilhar uma conversa com a cantora, que havia manifestado interesse por Joseph Quinn, o intérprete de Eddie Munson.

Na mensagem em questão (veja o print abaixo), Doja pede para Noah dizer para Joseph chamá-la no privado. Em seguida, a cantora pergunta se o ator tem namorada.

Após o intérprete de Will Byers compartilhar as mensagens, Doja Cat fez uma live no Instagram para criticar a atitude do ator.

“O Noah é uma criança. Nem sei qual é a idade dele, mas tenho certeza que ele não tem mais de 21 anos. Mas quando você é jovem, comete erros. Você toma atitudes idiotas. Estou tentando ser justa”, comentou a cantora.

Eventualmente, Doja faz críticas contundentes sobre a divulgação de suas mensagens privadas.

“O fato dele ter feito isso, postado uma conversa pessoal entre eu e ele, é inacreditavelmente sem noção e tosco. É coisa de serpente, de raposa”, afirmou Doja.

Logo após a conclusão da live, Doja também passou a ser alvo de críticas nas redes sociais. De acordo com os internautas, a reação da cantora foi completamente exagerada. Além disso, o fato de Noah Schnapp ser menor de idade tornou a confusão ainda mais polêmica.

De acordo com a análise de uma empresa especializada em métricas de social media, Doja Cat perdeu cerca de 200 mil seguidores após a controvérsia.

Noah Schnapp, por outro lado, ganhou quase 1 milhão de novos followers. Até o fechamento desta matéria, o astro de Stranger Things tem 25,4 milhões de seguidores no Instagram. Doja Cat, por sua vez, tem 24,1 milhões.

Todas as temporadas de Stranger Things estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.