Chris Evans com cachorrinhos derrete o coração de qualquer um; veja

O ator do Capitão América, Chris Evans, com cachorrinhos, derrete o coração de qualquer um.

Evans, ex-Marvel, é entrevistado pelo BuzzFeed no quadro “Play With Puppies”, e é cercado por cachorrinhos enquanto responde perguntas dos fãs (via CBR).

“Eles vão, tipo, vir correndo aqui?”, perguntou Evans, antes dos cães irem até ele. “Tenho que relaxar, porque estou esperando como uma cachoeira de cachorrinhos.”

Na maior parte das perguntas, Evans riu e brincou com o cachorrinhos, mas chegou a respondê-las de forma breve. Uma delas se referia a qual vilão da Marvel ele gostaria de ser, caso tivesse a oportunidade de interpretar.

“Caso eu interpretasse qualquer vilão da Marvel, talvez o Loki, parece ser o mais divertido”, respondeu o ator.

Uma outra pergunta de um fã o questionava sobre seu filme favorito da franquia Toy Story, e ele não hesitou em dizer quer era o primeiro. O astro ainda revelou que estava nervoso em dublar o boneco Buzz em Lightyear.

“Quem se importa?”, brincou. “Talvez o primeiro, porque é o original”, disse Evans, que respondeu sobre o papel em Lightyear: “Eu estava nervoso, intimidado e empolgado”.

Apesar das brincadeiras, Evans confirmou que caso pudesse retornar ao MCU, ele faria um herói totalmente oposto ao Capitão América.

Confira o vídeo completo abaixo:

Lightyear irá ao infinito e além

A direção de Lightyear é de Angus MacLane, que previamente dirigiu os curtas-metragens BURN-E, Small Fry. Ele também dirigiu Procurando Dory, junto de Andrew Stanton.

Nos filmes anteriores de Toy Story, Buzz Lightyear foi dublado por Tim Allen. Como se trata de outra versão do personagem, Chris Evans entra como a voz do protagonista. As reações têm sido muito favoráveis.

Lightyear já está em exibição nos cinemas.

