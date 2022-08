Ex-Harry Potter, Emma Watson choca com transformação dramática no visual

Você, provavelmente, conhece Emma Watson como a Hermione Granger da saga Harry Potter. Como uma das personagens mais populares da franquia, a atriz ganhou fãs no mundo inteiro. Nos últimos anos, Watson tem feito o possível para diversificar sua carreira. Recentemente, uma grande mudança no visual da atriz deixou os fãs impressionados.

Nascida na França, Emma Watson começou sua carreira com os filmes de Harry Potter. Desde o lançamento de Relíquias da Morte Parte 2, a atriz tem atuado em projetos interessantes, como Bling Ring: A Gangue de Hollywood, A Bela e a Fera e Adoráveis Mulheres.

A atriz também é conhecida por seu ativismo, principalmente no movimento feminista. De acordo com um estudo realizado em 2020 pela empresa YouGov, Emma Watson é a “6ª mulher mais admirada do mundo”.

Mostramos abaixo a grande transformação de Emma Watson e revelamos como a atriz explicou a mudança.

Longe de Harry Potter, Emma Watson aparece com novo visual

Em uma foto de tirar o fôlego, Emma Watson traz de volta o velho “corte pixie” – mas com uma alteração bem moderna.

A ex-Harry Potter foi escolhida como rosto da nova campanha publicitária da Prada, que divulga uma fragrância inédita da grife.

Para a colaboração, Emma Watson adotou um ousado corte pixie, adornado por brincos da Prada que custam cerca de 675 dólares (aproximadamente 3,495 reais).

“A Prada sempre ultrapassou os modelos tradicionais e os arquétipos da beleza convencional, e também é famosa por uma feminilidade que desafia as convenções”, comentou a atriz em um comunicado à imprensa.

Emma Watson, que também é Embaixadora da Boa Vontade da Organização das Nações Unidas, não poupou elogios para a parceria.

“É um prazer criar essa campanha e representar uma fragrância com conceito filosófico tão profundo, além de iniciativas de sustentabilidade que são genuínas e relevantes”, explicou a estrela de Harry Potter.

Com a nova parceria, Emma Watson se torna uma das diretoras criativas da Prada. A atriz deve criar outras campanhas em um futuro próximo.

“Mal posso esperar para compartilhar minha arte, espero que vocês gostem dela o tanto quanto eu gostei de produzí-la”, comentou Watson em uma postagem do Instagram.

Na rede social, os fãs de Emma Watson aprovaram o novo visual. A postagem original já conta com milhares de curtidas e comentários.

“Você arrasou! Está linda com esse novo estilo”, comentou um admirador da atriz.

Confira abaixo o registro do novo visual de Emma Watson! Vale lembrar que todos os filmes da franquia Harry Potter estão disponíveis no catálogo do HBO Max.

