Jeremy Renner tem primeiro tapete vermelho desde acidente grave

Jeremy Renner andou pelo seu primeiro tapete vermelho desde o grave acidente que sofreu no começo de 2023.

O astro do Gavião Arqueiro e sua família caminharam pelo tapete vermelho de seu novo show do Disney+, Projeto Renner, no qual ele renova veículos usados para comunidades carentes em todo o mundo.

Renner usou uma bengala para chegar ao Westwood Regency Village Theatre, em Los Angeles, para a estreia, e caminhou um pouco antes de pegar uma scooter elétrica para entrevistas à imprensa.

O ator foi fotografado algumas vezes durante o evento, inclusive fazendo brincadeiras. Confira abaixo algumas dessas fotos.

Ator sobreviveu grave acidente

Em uma entrevista com Diane Sawyer, o ator revelou que, enquanto estava em estado crítico no hospital, ele escreveu suas últimas palavras para sua família, mas, em última análise, ele “escolheu sobreviver”.

Renner foi ao Jimmy Kimmel Live na segunda-feira, onde foi recebido com uma ovação de pé. O ator também falou sobre seu colega de Vingadores, Paul Rudd, ter trazido alguma alegria para sua vida com uma hilária brincadeira.

Projeto Renner já está disponível no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.