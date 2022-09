007: Produtores respondem sobre astro da Marvel recusar papel

Os produtores de 007, famosa franquia de filmes do agente James Bond, responderam sobre um dos astros da Marvel recusar o papel.

Após Idris Elba deixar de lado a ideia de ser o novo Bond, os produtores da saga, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, não se incomodaram com a resposta do ator.

Broccoli e Wilson revelam que há um compromisso de anos para algum ator estar no papel do agente secreto, e ainda comentaram que é bem difícil de conseguir algum que aceite (via ScreenRant).

“Nós amamos Idris. A questão é que vai demorar alguns anos. E quando escalamos Bond, é um compromisso de 10, 12 anos”, disseram.

“Então ele provavelmente está pensando: ‘Eu realmente quero essa coisa?’ Nem todo mundo quer fazer isso. Foi bastante difícil conseguir”, comentaram os produtores.

Futuro de James Bond indefinido

Barbara Broccoli, chefe da franquia, revelou ao Deadline que ainda não foi feita uma chamada de elenco para encontrar um novo ator ao James Bond.

“Ninguém foi chamado. Estamos trabalhando para onde ir com ele, estamos discutindo isso”, disse ela.

Daniel Craig deixou o papel de Bond após 13 anos interpretando o personagem. Broccoli afirma que ainda não há nenhum roteiro para um novo filme, e que pretendem reinventar Bond.

Não há um roteiro e não podemos chegar a um até decidirmos como vamos abordar o próximo filme porque, na verdade, é uma reinvenção de Bond”, revelou a produtora. “Estamos reinventando quem ele é e isso leva tempo. Eu diria que as filmagens estão a pelo menos dois anos.”

Um dos atores que os fãs pedem muito para assumir o papel de James Bond é Henry Cavill, mas é algo que pode não acontecer.

