365 Dias: Terceiro filme estreia na Netflix; saiba tudo

Polêmica, erótica, e cheia de reviravoltas, a franquia 365 Dias acaba de lançar seu último capítulo na Netflix. Com o título de 365 Dias Finais, o terceiro filme traz desenvolvimentos chocantes para a história de Laura e Massimo. Agora, os fãs já podem conferir o desfecho do romance entre a protagonista e o mafioso.

Lançado originalmente em 2020, 365 DNI se tornou um verdadeiro fenômeno na plataforma. O thriller erótico permaneceu por semanas no Top 10 do streaming, conquistando fãs no mundo inteiro e provocando grandes discussões na internet.

Embora faça muito sucesso com a audiência da Netflix, a franquia 365 Dias é detestada pela crítica especializada. Os filmes da saga atingem a vergonhosa marca de 0% de aprovação no site Rotten Tomatoes.

Mesmo assim, 365 Dias Finais tem tudo para fazer o maior sucesso na Netflix. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia do filme na plataforma; confira.

365 Dias Finais conclui a franquia 365 Dias?

Sim. Como citamos anteriormente, 365 Dias Finais representa o último capítulo da franquia erótica da Netflix.

Assim como os dois filmes anteriores, o novo longa é baseado na saga literária da escritora polonesa Blanka Lipinska.

Vale lembrar que a Netflix ainda pode investir na produção de um spin-off de 365 Dias. Porém, a história de Laura e Massimo realmente termina em 365 Dias Finais.

Quem retorna em 365 Dias Finais?

As filmagens de 365 Dias Finais aconteceram simultaneamente às de 365 Dias: Hoje, o segundo filme da saga. Ou seja: todo o elenco principal retorna na conclusão da franquia.

Sendo assim, os fãs podem aguardar o retorno de Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka como os protagonistas Massimo e Laura.

Magdalena Lamparska e Otar Saralidze também voltam como Olga, a melhor amiga de Laura, e Domenico, o braço-direito de Massimo.

Finalmente, o elenco principal de 365 Dias Finais é completado pelo bonitão Simone Susinna como o mafioso Nacho.

De que fala 365 Dias Finais?

365 Dias Finais é ambientado logo após o desfecho chocante do segundo filme – no qual Laura leva um tiro.

Os trailers de 365 Dias Finais, no entanto, revelam que a personagem não morreu. Na verdade, quem faleceu foi Adriano, o irmão gêmeo de Massimo.

“A falta de confiança e as tentativas de sabotagem de Nacho deixam o relacionamento de Laura e Massimo por um fio”, afirma a sinopse oficial de 365 Dias Finais na Netflix.

Como indica a descrição, Laura terá que escolher entre Nacho e Massimo. O terceiro filme é baseado no último livro da trilogia de Blanka Lipinska. A sinopse da obra também revela detalhes importantes sobre a história.

“Esposa de Don Massimo Torricelli, um dos mafiosos mais perigosos da Sicília, Laura tem sua vida transformada em uma montanha-russa. Ela se torna o principal alvo dos inimigos sem escrúpulos de Massimo, dispostos a tudo para destruir esse homem poderoso”, afirma a sinopse oficial do livro.

Data de estreia de 365 Dias Finais na Netflix

365 Dias Finais já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. O longa chegou à plataforma em 19 de agosto de 2022.

Você já pode conferir a conclusão da história de Massimo e Laura na Netflix. Veja abaixo o trailer de 365 Dias Finais.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.