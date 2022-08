A encantadora comédia romântica que todo mundo está vendo na Netflix

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a comédia romântica That’s Amor tem arrancado suspiros dos espectadores. Encantador, tocante e repleto de reviravoltas, o longa não demorou a figurar no Top 10 da plataforma, superando alguns dos maiores sucessos do streaming.

Uma produção original da Netflix, That’s Amor (Isso é o Amor) tem direção de Shaun Paul Piccinino. O cineasta é famoso por produzir alguns dos maiores sucessos natalinos da Netflix, como Um Brinde ao Natal: Luzes da Cidade.

O roteiro, por sua vez, é assinado por Ali Afshar, John Ducey e Tiffany DuPont. O longa também é produzido por Daniel Aspromonte e Johnny Afshar.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de That’s Amor na Netflix; confira.

Conheça a história emocionante de That’s Amor

That’s Amor chegou ao catálogo brasileiro da Netflix em 25 de agosto de 2022. Menos de 24 horas após a estreia, o longa já figurava no Top 10 da plataforma.

Até o fechamento dessa matéria, That’s Amor aparece na posição Número 1 do ranking de filmes mais assistidos da Netflix – superando assim o polêmico 365 Dias Finais.

“Após ficar desempregada e solteira no mesmo dia, Sofia começa do zero e conhece um chef espanhol encantador que pode ser o ingrediente que faltava”, afirma a sinopse oficial do longa.

Como você já pôde perceber, o estilo de That’s Amor é bastante parecido com o de algumas das comédias românticas mais populares da Netflix, como Combinação Perfeita e Amor em Obras.

Em outras palavras, os fãs podem esperar por uma trama “água com açúcar” – mas marcada por momentos de grande emoção.

De acordo com a sinopse, That’s Amor acompanha a história de Sofia, uma jovem que, na véspera do aniversário de 30 anos, perde o emprego e flagra o namorado com outra mulher.

Traumatizada, Sofia decide começar do zero e se matricular em um curso de culinária espanhola. Durante as aulas, a protagonista conhece o charmoso chef Matias – e não demora a desenvolver com ele uma grande conexão.

Tudo sobre o elenco de That’s Amor na Netflix

O elenco de That’s Amor é liderado pela atriz americana Riley Dandy no papel da protagonista Sofia.

Você, provavelmente, conhece Dandy por performances em séries como Kappa Crypto e filmes como Um Beijo de Natal.

Isaac Gonzalez Rossi, famoso por séries como Westworld e I Feel Bad, interpreta o galanteador chef Matias.

Nancy Lenehan, de Veep e My Name Is Earl, completa o elenco principal de That’s Amor como Lainie, a mãe de Sofia.

O elenco de That’s Amor conta também com Daniel Edward Mora (Lucifer), Bryan Craig (General Hospital), Kimberley Drummond (Magic Mike), Arlene Tur (Torchwood) e Christine Moore (True Blood).

Se continuar fazendo sucesso na Netflix, That’s Amor pode até mesmo superar a popularidade de Continência ao Amor.

That’s Amor está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.